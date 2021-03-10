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ЭКОНОМИКА РБ


ТВОРОЖНЫЕ СЫРЫ ОТ «САВУШКИН» ВЫШЛИ ПОД БРЕНДОМ SVEŽA


17:59 10.03.2021

Белорусский бренд SVEŽA расширил линейку продукции: ассортимент пополнился творожными сырами сорта Cream cheese, которые ранее выпускались под маркой «Савушкин».

Как сообщили ЭКОПРЕСС на предприятии, творожный сыр изготавливается из натурального свежего молока и сливок, а его рецепт известен во французских источниках как минимум с XVII века. Компания «Савушкин продукт» разработала два сыра этого вида. Творожные сыры под названиями «Воздушный SVEŽA» и SVEŽA.

В линейке «Воздушный SVEŽA» творожный сыр представлен пятью вкусами: классическим сливочным, со вкусом зелени, грибов, чеснока и томатов. А творожные сыры SVEŽA с более плотной консистенцией выпускаются в двух вкусах: сливочный и с зеленью.

Жирность продуктов составляет 60%, но калорийность сравнительно невысока – в 100 граммах содержится всего 216-234 ккал. Воздушный сыр выходит в стаканах объемом 150 граммов с плотно закрывающейся крышкой. Классический творожный сыр фасуется в компактные 150-граммовые «ванночки».

«Творожные сыры нравятся кулинарам и гурманам во всем мире благодаря своей универсальности. Их можно намазывать на хлеб и использовать в качестве интересного ингредиента более сложных блюд. Надеемся, что наши творожные сыры под брендом SVEŽA станут незаменимым продуктом ежедневного стола белорусов», - отметили в компании «Савушкин продукт».

Сыры можно использовать для приготовления суши, роллов, десертов, закусок, соусов, супов-пюре, салатов и даже в качестве самостоятельного блюда.

Все сыры SVEŽA производятся с использованием лучшего современного оборудования на основе высококачественного молочного сырья. Их можно найти на прилавках магазинов и торговых сетей республики.
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