На Белорусской универсальной товарной бирже (БУТБ) 9 марта 2021 г. зафиксирована первая транзитная сделка по реализации пиломатериалов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, контрагентами выступили торговая компания из Литвы и производитель пилопродукции из Брянской области Российской Федерации. Товар реализован на условиях FCA с отгрузкой со склада грузоотправителя в Брянской области.

«Использование БУТБ как площадки для совершения транзитных сделок – это перспективный тренд, наметившийся уже некоторое время назад. Просто сейчас он приобретает массовый характер, распространяясь на новые рынки и новые группы товаров. Например, в конце прошлого года зафиксированы первые транзитные сделки по сухому молоку, а в этом году – по рапсовому маслу и пиломатериалам. Расширилась и география участников транзитных сделок. Теперь этим механизмом регулярно пользуются резиденты России, Эстонии, Литвы и Латвии», – рассказали в пресс-службе БУТБ.