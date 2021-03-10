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ЭКОНОМИКА РБ
НА БУТБ СОВЕРШЕНА ПЕРВАЯ ТРАНЗИТНАЯ СДЕЛКА ПО ПРОДАЖЕ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ
17:56 10.03.2021
На Белорусской универсальной товарной бирже (БУТБ) 9 марта 2021 г. зафиксирована первая транзитная сделка по реализации пиломатериалов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, контрагентами выступили торговая компания из Литвы и производитель пилопродукции из Брянской области Российской Федерации. Товар реализован на условиях FCA с отгрузкой со склада грузоотправителя в Брянской области.
«Использование БУТБ как площадки для совершения транзитных сделок – это перспективный тренд, наметившийся уже некоторое время назад. Просто сейчас он приобретает массовый характер, распространяясь на новые рынки и новые группы товаров. Например, в конце прошлого года зафиксированы первые транзитные сделки по сухому молоку, а в этом году – по рапсовому маслу и пиломатериалам. Расширилась и география участников транзитных сделок. Теперь этим механизмом регулярно пользуются резиденты России, Эстонии, Литвы и Латвии», – рассказали в пресс-службе БУТБ.
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