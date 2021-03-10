Предварительный облик мобильной версии ЗРК «ТРИО» будет представлен на 10-й Международной выставке вооружения и военной техники MILEX-2021, которая пройдет с 23 по 26 июня в Минске.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме, с учетом современных концепций по созданию универсальных средств противовоздушной обороны, способных с высокой эффективностью противодействовать высокоточному оружию и беспилотным летательным аппаратам, ООО «БСВТ – новые технологии» в инициативном порядке осуществляет разработку зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «ТРИО» на базе легкобронированного автомобиля ASILAK.

В ходе выполнения опытно-конструкторской работы разрабатывается не только универсальный боевой модуль, способный вести стрельбу двумя типами боеприпасов – авиационной управляемой ракетой малой дальности Р-60-НТ и зенитной управляемой ракетой 9М37М, но и системы акустической и оптической разведки целей.

Новый ЗРК оснащен бортовым комплексом навигации и ориентирования, аппаратурой приема-передачи данных, а также системами связи и управления, интегрированными в АСУ «Альянс». Информация по обнаруженным и получаемым от обеспечивающих радиотехнических подразделений и вышестоящего командного пункта целям в режиме реального времени обрабатывается и выдается в виде целеуказаний на огневые средства ЗРК «ТРИО».

Помимо того, ЗРК имеет систему оптического кругового обзора (360о – прим.) и локации «СОКОЛ», которая осуществляет автоматический обзор заданного сектора полусферы пространства, обрабатывает полученную от телевизионных модулей информацию, распознает и идентифицирует обнаруженные объекты, производит расчет и построение воздушной обстановки и в последующем передает ее на подчиненные боевые машины и центральный командный пункт.