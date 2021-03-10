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ЭКОНОМИКА РБ


В МИНЭНЕРГО РАССКАЗАЛИ, ПОЧЕМУ ПЕРВЫЙ БЛОК БЕЛАЭС ПОСТОЯННО ВКЛЮЧАЮТ И ВЫКЛЮЧАЮТ


17:18 10.03.2021

В Минэнерго рассказали, почему первый блок БелАЭС постоянно включают и выключают. Ответ на этот часто задаваемый вопрос размещен в Telegram-канале Министерства энергетики.

Минэнерго напомнило, что первый энергоблок станции находится на этапе опытно-промышленной эксплуатации, который предусматривает последовательное освоение мощности реакторной установки (75 – 90 – 100% от номинальной) с проведением необходимых испытаний, включая режим с отключением от сети и плановой остановкой блока.

«Это необходимо для того, чтобы тщательно протестировать все системы и оборудование и подтвердить проектные показатели их надежности и безопасности. Специалисты исследуют нейтронно-физические характеристики активной зоны реактора, поведение реакторной установки в различных сценарных условиях, выполняют комплексные испытания систем внутриреакторного контроля, опробуют режим полного обесточения блока, проводят и другие важные исследования», - говорится в пояснении.

Согласно информации, этап опытно-промышленной эксплуатации занимает в соответствии с регламентом определенный период. Надо учитывать, что на первом энергоблоке 285 тысяч единиц различного оборудования и технических узлов. После отдельных испытаний требуются технологические перерывы для проведения осмотра и оценки эффективности функционирования систем, их корректировки при необходимости. Эта работа выполняется поэтапно, в том числе с отключением энергоблока. Так делают и в других странах, где строятся АЭС. Специалисты должны полностью убедиться в том, что абсолютно все системы и оборудование будут работать в соответствии с проектом.

«Безусловно, по результатам пусконаладочных работ по отдельным элементам систем и оборудования требуется дополнительная настройка. Для этого тестирование и проводится. Все должно работать четко и надежно, обеспечивая полную безопасность блока», - отмечает министерство.

Ведомство уточняет, что из 394 запланированных испытаний этапа опытно-промышленной эксплуатации на первом энергоблоке станции успешно завершены 259.

«Как видно, работы у специалистов еще немало, в том числе в режиме отключения от сети. Количество плановых остановок блока привязано к реализации программ испытаний. Такой подход соответствует международной практике», - заключает Минэнерго.
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