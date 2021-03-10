Белорусская железная дорога с 5 по 9 марта в пределах республики перевезла поездами с нумерованными местами более 134 тыс. пассажиров.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, максимальный пассажиропоток наблюдался в последний рабочий день прошедшей недели 5 марта и в понедельник 8 марта. В эти дни – 5 и 8 марта – было перевезено более 72 тысяч пассажиров или 53,7%.

Поездами с ненумерованными местами перевезено более 538 тыс. пассажиров. Максимальный пассажиропоток наблюдался в пятницу и субботу – 5 и 6 марта, а также во вторник 9 марта. В указанный период перевезено более 330,5 тыс. пассажиров или 61,4%.

В межрегиональном сообщении наиболее востребованными у населения были поезда, курсирующие между Минском и такими областными центрами, как Гомель, Брест и Витебск.

В столицу Российской Федерации в праздничные дни фирменным поездом № 2/1 «Беларусь», формирования Белорусской железной дороги, совершили путешествие более 3 тысяч пассажиров. Всего в сообщении Беларусь-Россия-Беларусь железнодорожным транспортом в этот период перевезено более 4,5 тысяч человек.

В период мартовских праздников во внутриреспубликанском сообщении Белорусской железной дорогой был назначен 21 дополнительный поезд.