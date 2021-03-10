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ЭКОНОМИКА РБ
НОТАРИУСЫ БЕЛАРУСИ 15 МАРТА ПРОКОНСУЛЬТИРУЮТ БЕСПЛАТНО
17:00 10.03.2021
15 марта 2021 года нотариусы Беларуси будут консультировать бесплатно.
Как сообщает сайт Белорусской нотариальной палаты, участие в республиканской благотворительной акции примут все нотариальные конторы и нотариальные бюро страны.
В ходе бесплатного консультирования обратившиеся граждане и представители юридических лиц могут получить ответы на интересующие их вопросы, входящие в компетенцию нотариуса, в том числе оформления наследственных прав, составления завещаний, брачных договоров, отчуждения недвижимости, совершения исполнительных надписей, предоставления электронных документов для государственной регистрации юридических лиц или индивидуальных предпринимателей либо внесения изменений в устав (учредительный договор) нотариусом, обеспечения письменных доказательств.
Полный список нотариальных контор и нотариальных бюро, а также время их работы можно уточнить на сайте Белорусской нотариальной палаты в разделе «Найти нотариуса».
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