Минский моторный завод (ММЗ) реализует новые проекты в производстве спецтехники.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «УКХ «ММЗ», крупный проект текущего года – освоение производства и испытаний дизелей ММЗ в Ногинске (Российская Федерация) на площадях Торгового дома Минского моторного завода. Здесь планируется организовать сборочное производство двигателей объемом до 5000 штук в год. Как один из этапов подготовки, ведется разработка конструкции испытательного стенда для двигателей MMZ-3LD.

По направлению производства и реализации спецтехники для ММЗ прошлый год выдался напряженным и плодотворным. Спрос на эту продукцию был активным и возрастающим, особенно на российском рынке, где объемы продаж выросли по сравнению с 2019 годом более чем в два с половиной раза. В 2019 году на российский рынок поставлены 64 единицы спецтехники на сумму, а в 2020 году – 186 единиц.

В течение прошлого года завершено несколько новых проектов. Один из них – создание дизель-генераторной установки улучшенной компоновки и потребительских качеств, во многом – за счет использования альтернатора (генератора переменного тока) фирмы Leroy-Somer (Франция). Эта важная составляющая ДГУ данного производителя имеет наилучшее соотношение цена-качество. Оснащенные таким альтернатором установки востребованы на российском рынке, в частности, у постоянного потребителя «ЭнергоСпецСтройСервис» (Самара). Именно по их предложению новый для Минского моторного завода вид альтернатора был адаптирован на дизель-генераторную установку. В ее конструкцию внесены и другие усовершенствования. Внедрена новая компоновка составных частей, исключающая повреждение всех элементов системы управления от вибрации дизеля. Произведено упрощение и удешевление несущей рамы, применен виброизолированный топливный бак. В дальнейшем планируется распространить применение улучшенной компоновки на всю линейку мощностей. Востребованность усовершенствованных ДГУ позволит значительно расширить свое присутствие на российском рынке.

К числу достижений прошедшего года можно отнести начало серийного производства дизель-генераторных установок с электронным регулятором топливного насоса высокого давления, который обеспечивает точное поддержание частоты вращения во всем диапазоне нагрузки. От этого зависит частота вырабатываемого электрического напряжения и поддержание его на постоянном уровне 50 Гц. Оснащение ДГУ электронным регулятором ТНВД делает эту продукцию особенно привлекательной в глазах потребителей. Несколько таких установок отгружены заказчикам, а успешная эксплуатация также способствует расширению рынков сбыта.

Еще одно направление усовершенствования спецтехники, над которым продолжается работа на Минском моторном заводе, – конструкторские разработки в области систем управления ДГУ, позволяющие обеспечить надежное энергоснабжение стратегически важных объектов. Так, в конце прошлого года у одного из потребителей внедрена система АВР (автоматического ввода резерва) уровня 3.1. Новая сложная система предназначена для энергообеспечения объекта от двух трансформаторных подстанций и одной ДГУ, с автоматическим переключением между ними в случае прекращения подачи питания.