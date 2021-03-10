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ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛПОЧТА ПРЕДЛАГАЕТ ПРОГРАММУ ОПЕРАТИВНОГО НАХОЖДЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ПРОХОЖДЕНИИ ПОЧТОВЫХ ОТПРАВЛЕНИЙ


15:28 10.03.2021

РУП «Белпочта» предлагает воспользоваться мобильным приложением для оперативного поиска информации о прохождении регистрируемых почтовых отправлений.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, с помощью приложения пользователи могут отслеживать статусы отправления в онлайн-режиме. Для тех, кому необходимо отслеживать несколько почтовых отправлений, предусмотрена возможность сохранения списка штрих-кодов, что позволяет одним кликом получать данные по статусам каждого из отправлений.

Кроме того, с помощью приложения можно найти ближайшее отделение почтовой связи, узнать индекс нужного отделения, а также вызвать курьера.

Приложение РУП «Белпочта» уже доступно для скачивания в App Store и Google Play.
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