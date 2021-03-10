Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 10 марта 2021 года выросло до 298,1 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано - 298 тыс. 123 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 288 тыс. 613 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписаны 564 пациента. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2063 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 609 человек, число смертей от COVID-19 - на 8.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 7 тыс. 030 тестов. Всего в стране проведено 5 млн 032 тыс. 074 теста.