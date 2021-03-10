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ЭКОНОМИКА РБ


ОПЕРАТОР А1 ОБЕСПЕЧИТ 4G-СЕТЬЮ БОЛЕЕ 75% ТЕРРИТОРИИ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ


14:38 10.03.2021

Провайдер телеком-, ИКТ- и контент-услуг A1 в партнерстве с инфраструктурным оператором beCloud готовится к запуску связи стандарта 4G в Могилевской области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании А1, по завершении всех необходимых работ доступ к высокоскоростному интернету по технологии LTE появится более чем на 75% территории области.

Для расширения зоны 4G-покрытия задействуется частотный диапазон 800 МГц. Его особенностью является большой радиус действия базовых станций, что позволяет обеспечить широкое географическое покрытие новой сети, в том числе в сельской местности. Ожидается, что коммерческий запуск состоится в течение месяца.

Связь четвертого поколения откроет перед жителями Могилевской области не только возможность пользоваться мобильным интернетом на высокой скорости, но и доступ к технологии VoLTE (Voice over LTE). Она обеспечивает высококачественную голосовую связь в стандарте HD Voice.

Запуск 4G в Могилевской области продолжит сотрудничество между компаниями А1 и beCloud по расширению зоны покрытия связи четвертого поколения на территории Беларуси. Со стороны А1 оно заключается в предоставлении своей технической инфраструктуры, а также транспортной сети на основе гибридных, радиорелейных и оптоволоконных линий связи для установки оборудования, обеспечивающего работу стандарта 4G.

В конце июля 2020 года аналогичный проект уже был осуществлен в Гомельской области. В 2021 году, помимо Могилевской, сеть LTE появится еще в одной области. К 2023 году зона покрытия сети 4G для абонентов А1 по всей стране практически сравняется с существующей на данный момент зоной покрытия 3G-сети А1, обеспечив доступ к высокоскоростному мобильному интернету 4G жителям Беларуси, проживающим на более чем 97 % территории страны.
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