Министр энергетики Виктор Каранкевич 9 марта 2021 года принял участие в церемонии подачи газа по кольцевому газопроводу от МКАД (район улицы Илимской) до деревни Королев Стан.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэнерго, этот объект определен как важнейший инвестиционный проект.

Строительство газопровода протяженностью 17,4 км выполнено в течение 8 месяцев. Это вторая очередь масштабного проекта по строительству второго кольцевого газопровода вокруг Минска, который реализуется с 2018 года. Впереди не менее важный его этап – строительство участка газопровода от населенного пункта Королев Стан до газораспределительной станции «Северная». Этот проект будет выполняться в рамках Программы комплексной модернизации производств газовой сферы на 2021-2025 годы.

Запуск второго кольцевого газопровода вокруг Минска позволит обеспечить надежное и бесперебойное газоснабжение потребителей северо-западной части Минска и Минского района. Особенно это актуально при пиковых нагрузках в зимний период.