ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
10.03.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ДАН СТАРТ ПРАКТИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «УМНЫЕ ГОРОДА БЕЛАРУСИ»


13:25 10.03.2021

Министерством связи и информатизации в партнерстве с Мингорисполкомом начата реализация проекта по созданию региональной государственной типовой цифровой платформы «Умный город (регион)», созданию и развитию комплекса типовых сервисов по основным направлениям и сферам функционирования городов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в министерстве, консолидированы теоретические и практические компетенции: национального инфраструктурного оператора РУП «Белтелеком» по развитию национальной информационно-коммуникационной инфраструктуры, услуг, предоставляемых на ее основе; КУП «Центр информационных технологий Мингорисполкома», успешно реализующего не только в Минске, но и на всей территории республики масштабные «умные» решения; ОАО «Гипросвязь», обеспечивающего научное сопровождение реализации проекта «Умные города Беларуси».

Работа проводится во взаимодействии с Национальной академией наук Беларуси.

С учетом созданного в республике серьезного инфраструктурного задела на пятилетний период определен ряд системообразующих мероприятий для развития технологий «умных городов» во всех регионах страны.

В частности, создание региональной государственной типовой цифровой платформы «Умный город (регион)» и ее масштабирование путем адаптации и внедрения в первую очередь в областных центрах и одиннадцати городах (районах) страны с численностью более 80 тыс. человек населения, определенных потенциальными центрами экономического роста (города Орша, Барановичи, Пинск, Новополоцк, Полоцк, Мозырь, Лида, Борисов, Солигорск, Молодечно, Бобруйск).

Кроме того, планируется создание национального геопортала, развитие региональной информационно-коммуникационной инфраструктуры, создание и развитие типовых сервисов в различных сферах жизни городов с последующим их масштабированием

В результате последовательной реализации проекта «Умные города Беларуси» будет обеспечено построение современной системы управления регионами как базиса для проведения мероприятий по комплексной цифровой трансформации экономики и социальной сферы Беларуси.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 10.03.2021
валюта курс
EUR 3.0998
USD 2.6085
RUB 3.5166
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 10.03.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0957 -0.0041
USD 2.6048 -0.0037
RUB 3.5198 +0.0032
все курсы архив

Курсы в банках
на 10.03.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0950 3.0970
USD 2.6000 2.6050
RUB 3.5110 3.5190
подробнее

Конвертация в банках
на 10.03.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1860 1.1900
EUR/RUB 87.9000 88.4000
USD/RUB 73.9500 74.3500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте