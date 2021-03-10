Министерством связи и информатизации в партнерстве с Мингорисполкомом начата реализация проекта по созданию региональной государственной типовой цифровой платформы «Умный город (регион)», созданию и развитию комплекса типовых сервисов по основным направлениям и сферам функционирования городов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в министерстве, консолидированы теоретические и практические компетенции: национального инфраструктурного оператора РУП «Белтелеком» по развитию национальной информационно-коммуникационной инфраструктуры, услуг, предоставляемых на ее основе; КУП «Центр информационных технологий Мингорисполкома», успешно реализующего не только в Минске, но и на всей территории республики масштабные «умные» решения; ОАО «Гипросвязь», обеспечивающего научное сопровождение реализации проекта «Умные города Беларуси».

Работа проводится во взаимодействии с Национальной академией наук Беларуси.

С учетом созданного в республике серьезного инфраструктурного задела на пятилетний период определен ряд системообразующих мероприятий для развития технологий «умных городов» во всех регионах страны.

В частности, создание региональной государственной типовой цифровой платформы «Умный город (регион)» и ее масштабирование путем адаптации и внедрения в первую очередь в областных центрах и одиннадцати городах (районах) страны с численностью более 80 тыс. человек населения, определенных потенциальными центрами экономического роста (города Орша, Барановичи, Пинск, Новополоцк, Полоцк, Мозырь, Лида, Борисов, Солигорск, Молодечно, Бобруйск).

Кроме того, планируется создание национального геопортала, развитие региональной информационно-коммуникационной инфраструктуры, создание и развитие типовых сервисов в различных сферах жизни городов с последующим их масштабированием

В результате последовательной реализации проекта «Умные города Беларуси» будет обеспечено построение современной системы управления регионами как базиса для проведения мероприятий по комплексной цифровой трансформации экономики и социальной сферы Беларуси.