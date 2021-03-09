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ЭКОНОМИКА РБ


УСН ПРИМЕНЯЮТ ПОЧТИ 60% СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БОБРУЙСКА


12:31 10.03.2021

17,1 млн рублей уплатили в консолидированный бюджет Бобруйска плательщики, применяющие упрощенную систему налогообложения (УСН) в январе-декабре 2020 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области, поступления за январь 2021 года составили 3,7 млн рублей.

Количество плательщиков, применяющих УСН на 1 января 2021 года составляет 4,7 тыс. (59,2% от общего количества субъектов хозяйствования, состоящих на учете в налоговой инспекции города). Из них организаций – 1,2 тыс., индивидуальных предпринимателей – 3,5 тыс.
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