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ЭКОНОМИКА РБ


ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ УВЕЛИЧИЛОСЬ В 2020 ГОДУ НА 2,2%, ЯИЦ – СОКРАТИЛОСЬ НА 6,3%


12:15 10.03.2021

В Витебской области в 2020 году произведено 798,4 тыс. тонн молока, что на 2,2% больше по сравнению с 2019 годом.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, яиц получено 454,7 млн штук, или на 6,3% меньше к уровню 2019 года).

Хозяйствами всех категорий за 2020 год реализовано скота и птицы на убой (в живом весе) 228,1 тыс. тонн (97,7% к уровню 2019 года). Основной удельный вес в объеме реализации приходился на птицу (41,9%).

Свиней реализовано 33,9% от общего объема реализации (в 2019 году – 35,2%), крупного рогатого скота – 23,8% (24,5%).

Всего за 2020 год реализовано 95,5 тыс. тонн птицы (102,4% к уровню 2019 года), 77,3 тыс. тонн свиней (94,2%), 54,3 тыс. тонн крупного рогатого скота (95,1%).

На 1 января 2021 г. в хозяйствах всех категорий Витебской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) насчитывалось 546,7 тыс. голов крупного рогатого скота, 448,8 тыс. голов свиней, 6936,3 тыс. голов птицы. Основной удельный вес скота и птицы приходился на сельскохозяйственные организации.
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