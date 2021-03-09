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ЭКОНОМИКА РБ
ОАО «АГАТ – СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ» ПРЕДСТАВИЛО СВОИ РАЗРАБОТКИ НА ВЫСТАВКЕ IDEX-2021
11:27 10.03.2021
ОАО «АГАТ – системы управления» - управляющая компания холдинга «Геоинформационные системы управления» представило свои разработки на 15-й Международной выставка оборонной промышленности IDEX-2021, которая прошла с 21 по 25 февраля 2021 года в столице ОАЭ – городе Абу-Даби.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, на экспозиции были представлены автоматизированные системы управления войсками и оружием различного назначения, современные комплексы средств автоматизации, связи и передачи данных, а также воздушные и наземные роботизированные платформы.
Во время работы выставки с экспозицией ознакомились представители структурных подразделений вооруженных сил ОАЭ, оборонных ведомств стран Ближнего Востока, прошли встречи и переговоры по перспективным проектам, подписано соглашение о сотрудничестве с компанией-резидентом ОАЭ, предусматривающее координацию усилий по продвижению продукции ОАО «АГАТ-системы управления» и холдинга «Геоинформационные системы управления» в данном регионе.
Выставка IDEX является одной из крупнейших в мире и самой масштабной выставкой вооружений на Ближнем Востоке и в Северной Африке. В этом году выставка стала первым подобным мероприятием в регионе, проведенным с момента начала пандемии коронавируса, и привлекла внимание специалистов отрасли, став уникальной площадкой для проведения встреч, презентаций и переговоров в оффлайн-формате.
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