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ЭКОНОМИКА РБ
РЕСУРСЫ СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКОЙ СЕМЬИ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2020 ГОДУ СОСТАВИЛИ BR1458,4 В МЕСЯЦ
11:08 10.03.2021
По данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни, в Минской области в 2020 году располагаемые ресурсы в расчете на домашнее хозяйство составили Br1458,4 в месяц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, денежные расходы в расчете на домашнее хозяйство составили Br1381,6 в месяц, из которых Br977,4 (70,8%) приходится на потребительские расходы.
В структуре потребительских расходов домашних хозяйств доля расходов на питание составила 39,8%, на покупку непродовольственных товаров – 35,2%, на оплату услуг – 22,3%.
Располагаемые ресурсы – денежные средства домашних хозяйств, стоимость потребленных продуктов питания, произведенных в личном подсобном хозяйстве, за минусом материальных затрат на их производство и стоимость полученных в натуральной форме льгот и выплат.
Потребительские расходы – расходы домашних хозяйств на питание (включая общественное питание), покупку алкогольных напитков, табачных изделий, непродовольственных товаров и оплату услуг. В состав потребительских расходов не включаются налоги, материальная помощь и другие расходы, не связанные с потреблением, а также все расходы, связанные с производством сельскохозяйственной продукции в личном подсобном хозяйстве и накоплением (банковские вклады, покупка недвижимости, иностранной валюты и так далее).
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