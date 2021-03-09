Предприятия холдинга организаций деревообрабатывающей промышленности BORWOOD в январе 2021 года поставили на внешние рынки продукции на $19,5 млн, что на 29,2% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, почти половина экспортных поставок (47,7%) пришлась на страны дальнего зарубежья.

По данным Минстата наибольший рост экспорта в денежном выражении наблюдался по древесноволокнистым плитам (темп роста 143,33%) и фанере (темп роста 134,62%).

Холдинг BORWOOD намерен и далее наращивать объем экспорта, в частности за счет расширения производственной базы и увеличения добавленной стоимости производимой продукции.

Так, в 2021 году планируется запуск лесопильных линий на базе ОАО «Мостовдрев» и ОАО «Новосверженский лесозавод», активно продолжается работа по наладке производства огнестойких плит МДФ и ДСП, влагостойких плит ДСП.

Важным направлением деятельности при этом остается выпуск импортозамещающей продукции для белорусского рынка.