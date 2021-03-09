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ЭКОНОМИКА РБ
ПРЕДПРИЯТИЯ ХОЛДИНГА BORWOOD В ЯНВАРЕ 2021 ГОДА УВЕЛИЧИЛИ ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ ПОЧТИ НА 30%
10:45 10.03.2021
Предприятия холдинга организаций деревообрабатывающей промышленности BORWOOD в январе 2021 года поставили на внешние рынки продукции на $19,5 млн, что на 29,2% больше, чем за аналогичный период 2020 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, почти половина экспортных поставок (47,7%) пришлась на страны дальнего зарубежья.
По данным Минстата наибольший рост экспорта в денежном выражении наблюдался по древесноволокнистым плитам (темп роста 143,33%) и фанере (темп роста 134,62%).
Холдинг BORWOOD намерен и далее наращивать объем экспорта, в частности за счет расширения производственной базы и увеличения добавленной стоимости производимой продукции.
Так, в 2021 году планируется запуск лесопильных линий на базе ОАО «Мостовдрев» и ОАО «Новосверженский лесозавод», активно продолжается работа по наладке производства огнестойких плит МДФ и ДСП, влагостойких плит ДСП.
Важным направлением деятельности при этом остается выпуск импортозамещающей продукции для белорусского рынка.
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