|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|10.03.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ЗАПОЛНЯЕМОСТЬ БЕЛОРУССКИХ ЗДРАВНИЦ В 2020 ГОДУ СОСТАВИЛА ОКОЛО 60%
10:17 10.03.2021
Заполняемость белорусских здравниц в 2020 году составила около 60%. Об этом на пресс-конференции сообщил директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский.
По его словам, система санаторно-курортного лечения с минимальными негативными последствиями прошла период первой и второй волны пандемии.
Всего в 2020 году в Беларуси прошли оздоровление и курортно-санаторное лечение более 800 тысяч человек. Порядка 480 тысяч человек находились на оздоровлении и лечении за счет средств бюджета.
В белорусских учреждениях прошли оздоровление и лечение более 100 тысяч иностранных граждан. Около 90% из них – граждане Российской Федерации.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 10.03.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 09.03.2021
Курсы в банках
на 10.03.2021
Конвертация в банках
на 10.03.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте