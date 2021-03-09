Заполняемость белорусских здравниц в 2020 году составила около 60%. Об этом на пресс-конференции сообщил директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский.

По его словам, система санаторно-курортного лечения с минимальными негативными последствиями прошла период первой и второй волны пандемии.

Всего в 2020 году в Беларуси прошли оздоровление и курортно-санаторное лечение более 800 тысяч человек. Порядка 480 тысяч человек находились на оздоровлении и лечении за счет средств бюджета.

В белорусских учреждениях прошли оздоровление и лечение более 100 тысяч иностранных граждан. Около 90% из них – граждане Российской Федерации.