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ЭКОНОМИКА РБ


ОАО «ПРОМАГРОЛИЗИНГ» ЗАПУСТИЛО НОВУЮ ПАРТНЕРСКУЮ ЛИЗИНГОВУЮ ПРОГРАММУ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ ИМПОРТНОЙ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ


09:45 10.03.2021

ОАО «Промагролизинг» и ООО «Агропромсила-2020» подписали соглашение о сотрудничестве, в соответствии с которым компании будут реализовывать совместные проекты в рамках партнерской лизинговой программы «Выгодное решение: Агропромсила».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе лизинговой компании, в рамках новой лизинговой программы лизингополучателям предоставляется возможность приобретения в лизинг импортной сельскохозяйственной техники австрийского завода PÖTTINGER, немецкого завода SILOKING, датского завода BOGBALLE, итальянских заводов MAZZOTTI, MASCHIO GASPARDO и DIECI.

Срок лизинга по новой партнерской лизинговой программе «Выгодное решение: Агропромсила» варьируется от 13 до 60 месяцев, авансовый платеж составляет от 15%, а лизинговая ставка от 7% годовых.

ОАО «Промагролизинг» за 20 лет работы на рынке лизинговых услуг передало более 60 тыс. единиц техники на сумму порядка 2,6 млрд долларов США.
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