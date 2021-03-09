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ЭКОНОМИКА РБ
ОАО «ПРОМАГРОЛИЗИНГ» ЗАПУСТИЛО НОВУЮ ПАРТНЕРСКУЮ ЛИЗИНГОВУЮ ПРОГРАММУ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ ИМПОРТНОЙ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ
09:45 10.03.2021
ОАО «Промагролизинг» и ООО «Агропромсила-2020» подписали соглашение о сотрудничестве, в соответствии с которым компании будут реализовывать совместные проекты в рамках партнерской лизинговой программы «Выгодное решение: Агропромсила».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе лизинговой компании, в рамках новой лизинговой программы лизингополучателям предоставляется возможность приобретения в лизинг импортной сельскохозяйственной техники австрийского завода PÖTTINGER, немецкого завода SILOKING, датского завода BOGBALLE, итальянских заводов MAZZOTTI, MASCHIO GASPARDO и DIECI.
Срок лизинга по новой партнерской лизинговой программе «Выгодное решение: Агропромсила» варьируется от 13 до 60 месяцев, авансовый платеж составляет от 15%, а лизинговая ставка от 7% годовых.
ОАО «Промагролизинг» за 20 лет работы на рынке лизинговых услуг передало более 60 тыс. единиц техники на сумму порядка 2,6 млрд долларов США.
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