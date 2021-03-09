В Минской области в 2020 году произведено 1974,4 тыс. тонн молока, что на 8,2% больше по сравнению с 2019 годом.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, яиц получено 1242,7 млн штук (95,6% к уровню 2019 года).

Хозяйствами всех категорий за 2020 год реализовано скота и птицы на убой (в живом весе) 496,4 тыс. тонн (101,7% к уровню 2019 года). Основной удельный вес в объеме реализации приходится на птицу (45,2%). Крупного рогатого скота реализовано 28% от общего объема реализации (в 2019 году – 25,5%), свиней – 26,7% (26,1%).

Всего за 2020 год реализовано 224,2 тыс. тонн птицы (95,5% к уровню 2019 года), 138,9 тыс. тонн крупного рогатого скота (111,4%), 132,3 тыс. тонн свиней (103,8%).

На 1 января 2021 г. в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) области насчитывалось 967 тыс. голов крупного рогатого скота, 755,7 тыс. голов свиней, 11 565,8 тыс. голов птицы. Основной удельный вес скота и птицы приходился на сельскохозяйственные организации.