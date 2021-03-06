С 10 марта на одну копейку дорожает автомобильное топливо на АЗС Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Белнефтехим», цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,76 рубля, АИ-95-К5-Евро – 1,86 рубля, АИ-98-К5-Евро – 2,08 рубля, ДТ – 1,86 рубля.

«Принимая во внимание продолжающуюся тенденцию роста мировых котировок нефти, среднее значение которых с 1 по 4 марта 2021 года достигло 65,4 доллара США за 1 баррель и по сравнению с уровнем котировок за январь 2021 г. выросло на 19%, розничные цены на моторное топливо на АЗС с 10 марта 2021 года изменяются», - пояснили в концерне.

Это уже шестое изменение цен на автомобильное топливо в 2021 году. В прошлый раз цены на АЗС Беларуси повышались на копейку 2 марта.