В феврале общее количество зарегистрированных электромобилей в Беларуси превысило цифру в 2500 единиц.

Особенной популярностью у белорусов стали пользоваться бюджетные китайские электромобили, которые продолжают прибывать в Беларусь в большом количестве.

В ближайшее время, по оценкам автодилеров, в Беларусь прибудут несколько тысяч китайских авто таких марок, как BYD, Higer, BAIC, GAC и других. Однако кроме привлекательной цены и разнообразия модельного ряда, владельцы именно китайских электромобилей сталкиваются с неожиданными трудностями.

Китайские электрокары имеют свою специфику и в некоторых аспектах серьезно отличаются и от американских, и от европейских автомобилей. Прежде всего это касается того, что электрокары в Китае имеют собственный зарядный стандарт GB/T, зарядной инфраструктуры для которого в Беларуси нет. Коннекторы с зарядом европейского типа расположены в странах Западной Европы, Австралии, Южной Америки, некоторых африканских странах (на карте обозначено зеленым) и станции с такими коннекторами установлены в том числе и в Беларуси, американский и азиатский континенты оснащены коннекторами совсем других стандартов: в Америке принят стандарт CCS type 1 (голубой цвет), в Китае - GB/T (светло-синий цвет).

В такой ситуации на выручку автовладельцам приходят переходники. Однако из-за того, что многие водители пользуются несертифицированными переходниками, при зарядке могут возникать серьезные проблемы: замыкание при подключении к станции через переходник может привести к блокировке или даже возгоранию электромобиля.

Специалисты национального оператора сети ЭЗС Malanka отмечают, что ежемесячно в мобильном приложении регистрируются до 200 новых пользователей. Ежедневно на станциях осуществляется в среднем 250 зарядных сессий, а за два последних месяца их общее количество превысило 15000 сессий.

Использование несертифицированных переходников приводит к тому, что автовладелец не может зарядится: из 10 попыток более половины оказываются неудачным. Для того, чтобы избежать проблем, специалисты рекомендуют переоборудовать разъем на европейский тип на станциях техобслуживания. Стоимость переоборудования начинается от 400 USD.

Процесс переоборудования коннекторов, позволит не только избежать проблем с зарядкой на территории не только Беларуси, но и в других европейских странах, куда электровладельцы будут выезжать на своих авто.

«В месяц с просьбой переоборудовать разъем к нам обращаются до 5 водителей. Высокая стоимость переоборудования особенно китайских электромобилей обусловлена тем, что у “китайцев” есть особенности программного обеспечения. Даже если водитель предпочитает сразу после покупки электрокара пользоваться переходником, то через месяц-другой он все равно обращается с просьбой о переделке, так как переходники чреваты проблемами при зарядке. Некоторые ЭЗС просто не распознают переходники, что делает зарядку невозможной. Также при пользовании переходниками, высока вероятность ошибки при зарядке, когда станция просто блокирует электромобиль. И разблокировать его не всегда получается при помощи адаптеров. Также использование переходников накладывает ограничение на скорость заряда», - уточнил Евгений Швед, специалист одного из столичных СТО.

Malanka, национальный оператор сети ЭЗС, готов оказывать содействие электромобилистам: «Мы предлагаем водителям, которые переоборудуют разъем своего электрокара на европейский стандарт, во время покупки и тест-драйва своего электрокара заехать на станцию Malanka. Наши специалисты удаленно проследят за процессом зарядки вашего электрокара и помогут разобраться с зарядной сессией от момента запуска станции до момента полной зарядки батареи», - объяснил начальник отдела эксплуатации зарядной инфраструктуры ПО «Белоруснефть» Максим Сусаренко.

Специалисты рекомендуют при покупке электромобиля убедиться в том, что его зарядный разъем подходит под станции с коннекторами европейского региона. В случае использования переходников, рекомендуется убедиться в наличии сертификата от производителя, который подтверждает его работоспособность и безопасность. Если водитель все же решит переоборудовать коннектор или при покупке переходника, Malanka рекомендует приехать на ЭЗС для тестирования и верной настройки переоборудованного коннектора специалистами диспетчерского центра Malanka.