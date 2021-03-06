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ЭКОНОМИКА РБ
В НАЦИОНАЛЬНОМ ДЕТСКОМ ТЕХНОПАРКЕ СТАРТУЕТ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТБОРЕ НА ЧЕТВЕРТУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ СМЕНУ
18:03 09.03.2021
В Национальном детском технопарке стартует прием заявок на участие в отборе на четвертую образовательную смену, которая пройдет с 3 по 26 мая 2021 года.
Как сообщает Telegram-канал Минобразования, прием заявок будет проходить по 15 марта.
Обучение можно будет пройти по одному из 3-х направлений: робототехника, зеленая химия, прототипирование.
Для участия в отборе нужно заполнить онлайн заявку и прикрепить к ней проект исследовательского характера в формате PDF.
Победители, призеры и участники областных, республиканских, международных олимпиад должны прикрепить к заявке документы, подтверждающие участие в олимпиаде, в виде отсканированных файлов в формате PDF.
Ознакомиться подробно с информацией о смене можно здесь.
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