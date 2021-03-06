В Национальном детском технопарке стартует прием заявок на участие в отборе на четвертую образовательную смену, которая пройдет с 3 по 26 мая 2021 года.

Как сообщает Telegram-канал Минобразования, прием заявок будет проходить по 15 марта.

Обучение можно будет пройти по одному из 3-х направлений: робототехника, зеленая химия, прототипирование.

Для участия в отборе нужно заполнить онлайн заявку и прикрепить к ней проект исследовательского характера в формате PDF.

Победители, призеры и участники областных, республиканских, международных олимпиад должны прикрепить к заявке документы, подтверждающие участие в олимпиаде, в виде отсканированных файлов в формате PDF.

Ознакомиться подробно с информацией о смене можно здесь.