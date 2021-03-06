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ЭКОНОМИКА РБ


ЛЕСХОЗЫ БЕЛАРУСИ ОРИЕНТИРУЮТ НА БЕЗОТХОДНОЕ ПРОИЗВОДСТВО


17:50 09.03.2021

Развитие, которое за последние годы получила деревообработка в стране, заставила переформатировать работу лесхозов и обратить внимание на те ресурсы, которые были ранее не востребованы. Это отметил во время расширенного заседания коллегии Гомельского государственного производственного лесохозяйственного объединения министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа.

Руководитель отрасли отметил, что сегодня на рынке пользуется спросом все, начиная от деловой древесины и заканчивая отходами лесопиления.

«Из сырьевой страны мы превратились в перерабатывающую – это результат огромной работы, которая проводилась в стране на протяжении последних лет. Повышенный спрос на древесину привел и к росту ее стоимости – по ценам мы сегодня сравнимы с Польшей, странами Балтии. Это повышает ответственность лесхозов как продавцов. Мы должны четко отслеживать исполнение договоров и качественно выполнять взятые на себя обязательства по поставкам ресурсов», - отметил Виталий Дрожжа, которого цитирует пресс-служба М инлесхоза.

Глава Минлесхоза также добавил, что одной из ключевых задач сегодня является переформатирование цехов лесхозов.

«Мы определенно сужаемся в части сырья. И уже сегодня должны понимать, какие ресурсы мы сможем перерабатывать завтра. Наша задача – обеспечить занятость людей в небольших городах и сельской местности, дать им хорошую заработную плату. При этом заработанные средства должны позволять и в дальнейшем инвестировать в производство», - подчеркнул министр.

Руководитель отрасли также акцентировал внимание на том, что ответственность за всю работу в лесу, начиная от создания лесных культур и заканчивая заготовкой ресурса, лежит, прежде всего, на лесничих.
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