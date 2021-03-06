Белорусская студенческая юридическая олимпиада пройдет 10-12 марта в БГУ (ул. Ленинградская, 8, ауд. 609. Начало в 10.30).

5как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, направлено мероприятие на стимулирование научно-исследовательской работы студентов, совершенствование системы белорусского юридического образования и науки, а также развитие традиций профессиональных молодежных юридических конкурсов.

В очных турах состязания поборются 50 студентов 2-6 курсов, соревнующихся в личном первенстве, и 12 команд. Это обучающиеся белорусских университетов, где осуществляется подготовка по юридическим специальностям. Среди них представители вузов: БГУ, БГЭУ, Белорусской сельскохозяйственной академии, Брестского государственного университета им. А.С. Пушкина, Академии управления при Президенте Республики Беларусь, Гомельского государственного университета им. Ф. Скорины, Гродненского государственного университета им. Янки Купалы и др.

БГУ представят 7 индивидуалов юридического факультета и факультета международных отношений, а также две сборные «Авангард Фемиды» и «Тандем».

Участникам предложат выполнить задания, направленные на проверку знаний по вопросам юридической деятельности. Ребята подготовят презентацию позиции в суде, экспертное заключение по проекту правового акта, квалифицированный ответ на письмо гражданина и др. Новшеством этого года станут дополнительный конкурс по медиации и проверка знаний английского языка.

Итоги состязания подведут 12 марта, где назовут победителей и призеров олимпиады.

Белорусская студенческая юридическая олимпиада проводится в БГУ с 2005 года. Организаторами состязания выступают юридический факультет БГУ, Институт переподготовки и повышения квалификации судей, работников прокуратуры, судов и учреждений юстиции при поддержке Министерства образования Беларуси.