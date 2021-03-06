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ЭКОНОМИКА РБ


ФИРМЕННЫЙ ПОЕЗД «БЕЛАРУСЬ» ЗА МЕСЯЦ КУРСИРОВАНИЯ ИЗ МИНСКА В МОСКВУ ПЕРЕВЕЗ БОЛЕЕ 16,5 ТЫС. ПАССАЖИРОВ


17:33 09.03.2021

За месяц с момента возобновления курсирования фирменного поезда «Беларусь» № 2/1 Минск-Москва перевезено более 16,5 тысяч пассажиров.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, при этом в сообщении Минск-Москва перевезено порядка 9 тысяч пассажиров, заполняемость состава составила почти 100%. В обратном направлении – более 7,6 тысяч граждан, заполняемость состава – порядка 90%.

Напомним, что международное пассажирское сообщение между Беларусью и Российской Федерацией в соответствии с решением правительства Российской Федерации восстановлено с 8 февраля 2021 года. Первым поездом, отправившимся из Беларуси в Российскую Федерацию после 10 месячного перерыва, стал фирменный поезд «Беларусь» № 2/1 Минск-Москва формирования БЖД.

В настоящее время поезд № 2/1 Минск-Москва отправляется из Минска по четным, а из Москвы по нечетным дням и делает в пути следования остановки для посадки/высадки пассажиров на станциях Орша-Центральная, Смоленск и Вязьма.

Всего с момента открытия продажи проездных документов (4 февраля 2021 года) на поезда в сообщении с Российской Федерацией реализовано уже более 43 тысяч билетов. Из них почти 65% или 28,4 тыс. проездных документов – на фирменный поезд «Беларусь» № 2/1 Минск-Москва.

В БЖД обращают внимание, что в настоящее время проезд в сообщении Минск-Москва-Минск возможен только для граждан Беларуси и Российской Федерации.

Кроме того, с учетом текущей эпидемиологической ситуации Белорусская железная дорога рекомендует пассажирам при приобретении проездных документов активнее использовать электронные каналы продаж: официальное мобильное приложение Белорусской железной дороги «БЧ.Мой поезд» и обновленный раздел «Услуги пассажирам» на официальном сайте Белорусской железной дороги (pass.rw.by). Реализация проездных документов на международные пассажирские поезда осуществляется за 60 суток до их отправления.
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