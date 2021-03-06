Первый энергоблок БелАЭС 10 марта будет планово отключен от сети. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства энергетики.

«В соответствии с программой этапа опытно-промышленной эксплуатации, 10 марта первый энергоблок БелАЭС будет отключен от сети для проведения исследований ксеноновых переходных процессов в реакторной установке со снижением ее мощности до минимально контролируемого уровня», - говорится в сообщении.

В нем поясняется, что данный вид исследований необходим для определения нейтронно-физических характеристик активной зоны реактора.

Напомним, первый энергоблок БелАЭС впервые был включен в энергосистему Беларуси 3 ноября 2020 года, но 10 ноября отключен, 19 ноября – снова включен и 3 декабря опять отключен. Запущен он вновь был 21 декабря, а уже 16 января 2021 года отключен. Включили его 21 января, но уже 20 февраля отключили. В последний раз запуск состоялся 8 марта.