|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|09.03.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ПЕРВЫЙ ЭНЕРГОБЛОК БЕЛАЭС 10 МАРТА СНОВА ОТКЛЮЧАТ ОТ СЕТИ
17:17 09.03.2021
Первый энергоблок БелАЭС 10 марта будет планово отключен от сети. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства энергетики.
«В соответствии с программой этапа опытно-промышленной эксплуатации, 10 марта первый энергоблок БелАЭС будет отключен от сети для проведения исследований ксеноновых переходных процессов в реакторной установке со снижением ее мощности до минимально контролируемого уровня», - говорится в сообщении.
В нем поясняется, что данный вид исследований необходим для определения нейтронно-физических характеристик активной зоны реактора.
Напомним, первый энергоблок БелАЭС впервые был включен в энергосистему Беларуси 3 ноября 2020 года, но 10 ноября отключен, 19 ноября – снова включен и 3 декабря опять отключен. Запущен он вновь был 21 декабря, а уже 16 января 2021 года отключен. Включили его 21 января, но уже 20 февраля отключили. В последний раз запуск состоялся 8 марта.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 06.03.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 09.03.2021
Курсы в банках
на 09.03.2021
Конвертация в банках
на 09.03.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте