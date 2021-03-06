Прокуратура Брестской области проверила соблюдение законодательства о рыбохозяйственной деятельности.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, арендаторы водных объектов неединожды нарушили условия договоров аренды. Это отрицательно сказалось на продуктивности рыбохозяйственной деятельности. Зафиксированы факты невыполнения доведенных квот по вылову рыбы, «запоздалого» внесения арендной платы, несоблюдения рыбоводно-биологических обоснований ведения рыболовного хозяйства.

В ряде случаев они не создали необходимые условия для любительского лова рыбы, не организовали размещение информации о режиме платного любительского рыболовства. Не всегда обеспечивали надлежащие охрану, выявление и пресечение незаконного рыболовства в рыбоводных угодьях, предоставленных им в аренду.

Кроме того, в 2020 году установлены факты совершения преступлений и правонарушений в сфере рыбохозяйственой деятельности со стороны работников самих арендаторов водных объектов и рыболовных угодий.

При этом безответственное отношение отдельных арендаторов к выполнению условий договоров аренды и соблюдению законодательства на рыболовных угодьях осталось без внимания ответственных должностных лиц районных исполкомов и ГО «Брестмелиоводхоз».

По результатам проверки прокуратура Брестской области внесла представление в Брестский облисполком. В акте надзора прокуроры предложили разработать комплекс мероприятий по упорядочению рыбохозяйственной деятельности, контролю за целевым использованием водных объектов, поддержанию их в надлежащем санитарном состоянии, а также исключению фактов бесконтрольности и бесхозяйственности.