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ЭКОНОМИКА РБ
ТРЕНДЫ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА В БЕЛАРУСИ ОБСУДЯТ В ОНЛАЙН ФОРМАТЕ 23 МАРТА
16:23 09.03.2021
Тренды электротранспорта в Беларуси будут обсуждаться в онлайн формате 23 марта.
Мероприятие организует госкорпорация «Росатом» вместе с Информационным центром по атомной энергии Минска.
В ходе встречи речь пойдет о ⠀EСО-транспорте и прогнозах развития зеленого транспорта в Беларуси через пять лет.
Кроме того, участники обсудят такие вопросы, как: пересядет ли каждый третий автомобилист на электрокар, хватит ли энергии, чтобы обеспечить электромобилизацию, а также поговорят о личном опыте использования электрокара, моноколеса и электросамоката.
Спикером на встрече выступит Артур Туманов, бизнесмен, блогер, создатель Белорусского Tesla-клуба, чемпион Беларуси по ралли-рейдам и джип-триалу, который считает важным продвигать электромобилизацию в Беларуси.
Директор компании The Cars Александр Марченко, эксперт в области электрокаров, который сменил уже шесть «электричек», поделится практическим опытом.
Кроме того, состоится выступление Вадима Осипчика, директора крупнейшего в СНГ шеринга самокатов и велосипедов Kolobike, которым пользуются почти полмиллиона пользователей в Минске и других городах: Бресте, Гомеле, Гродно, Пинске, Лиде.
На встрече можно будет задать вопросы экспертам.
Для участия необходимо зарегистрироваться.
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