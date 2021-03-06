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ЭКОНОМИКА РБ


ТРЕНДЫ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА В БЕЛАРУСИ ОБСУДЯТ В ОНЛАЙН ФОРМАТЕ 23 МАРТА


16:23 09.03.2021

Тренды электротранспорта в Беларуси будут обсуждаться в онлайн формате 23 марта.

Мероприятие организует госкорпорация «Росатом» вместе с Информационным центром по атомной энергии Минска.

В ходе встречи речь пойдет о ⠀EСО-транспорте и прогнозах развития зеленого транспорта в Беларуси через пять лет.

Кроме того, участники обсудят такие вопросы, как: пересядет ли каждый третий автомобилист на электрокар, хватит ли энергии, чтобы обеспечить электромобилизацию, а также поговорят о личном опыте использования электрокара, моноколеса и электросамоката.

Спикером на встрече выступит Артур Туманов, бизнесмен, блогер, создатель Белорусского Tesla-клуба, чемпион Беларуси по ралли-рейдам и джип-триалу, который считает важным продвигать электромобилизацию в Беларуси.

Директор компании The Cars Александр Марченко, эксперт в области электрокаров, который сменил уже шесть «электричек», поделится практическим опытом.

Кроме того, состоится выступление Вадима Осипчика, директора крупнейшего в СНГ шеринга самокатов и велосипедов Kolobike, которым пользуются почти полмиллиона пользователей в Минске и других городах: Бресте, Гомеле, Гродно, Пинске, Лиде.

На встрече можно будет задать вопросы экспертам.

Для участия необходимо зарегистрироваться.
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