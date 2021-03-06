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ЭКОНОМИКА РБ


ЭКСПОРТ ТОВАРОВ И УСЛУГ ПРЕДПРИЯТИЯМИ УПРАВДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА В 2020 ГОДУ СОСТАВИЛ ПОЧТИ $197 МЛН


16:09 09.03.2021

Экспорт товаров и услуг предприятиями управления делами президента в 2020 году составил почти $197 млн. Такую цифру озвучил сегодня управделами Виктор Шейман во время доклада Лукашенко.

По его словам, оборот внешней торговли товарами и услугами в 2020 году в целом сложился в размере $240,8 млн.

Шейман доложил, что выручка предприятий управления делами от реализации продукции, товаров, работ и услуг составила в 2020 году выросла на 50,4% и составила 2,7 млрд. рублей. Объемы валовой продукции в сельхозсекторе выросли на 15,6% к 2019 году, в промпроизводстве – на 4,6%. Производительность труда по добавленной стоимости увеличилась почти в 2,6 раза.

Виктор Шейман проинформировал, что хорошо сработала и строительная отрасль. Увеличены объемы производства с чистой прибылью. Среди конкретных проектов - завершенное строительство музея под открытым небом в Национальном парке "Припятский".

Что касается туристического направления, то было отмечено, что эпидемиологическая ситуация 2020 года негативно сказалась на работе - снизилась загрузка в отелях и санаториях.

«Традиционно во время встречи с управляющим делами обсуждалось и сотрудничество со странами африканского континента», - сообщает пресс-служба Лукашенко.

По итогам встречи Лукашенко поручил уделить особое внимание сфере деревообработки, а также наращиванию оборотов в туристической отрасли.
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