Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 9 марта 2021 года выросло до 297,5 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 297 тыс. 514 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 288 тыс. 049 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписаны 852 пациента. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2055 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 1073 человека, число смертей от COVID-19 - на 8.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 8 тыс. 018 тестов. Всего в стране проведено 5 млн 025 тыс. 044 теста.