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ЭКОНОМИКА РБ
УСЛУГАМИ ГОСТИНИЦ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ В 2020 ГОДУ 170,5 ТЫС. ЧЕЛОВЕК
15:35 09.03.2021
Для размещения туристов в Брестской области в 2020 году предоставляли услуги 107 гостиниц и аналогичных средств размещения, из них 68 – гостиницы и гостиничные комплексы.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в гостиницах области и аналогичных средствах размещения проживало 170,5 тыс. человек.
Наибольшую долю (78,1%) от числа проживающих составили граждане Беларуси, граждане из других государств – 21,9%, из них из стран СНГ – 79,9%.
На территории Брестской области в 2020 году функционировало 69 санаторно-курортных, оздоровительных организаций и других специализированных средств размещения, из них 11 санаториев.
В санаторно-курортных, оздоровительных организациях и других специализированных средствах размещения в прошедшем году было размещено 80,6 тыс. человек, иностранные граждане составили 5,6 тыс. человек, или 6,9% общего числа размещенных.
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