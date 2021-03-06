Для размещения туристов в Брестской области в 2020 году предоставляли услуги 107 гостиниц и аналогичных средств размещения, из них 68 – гостиницы и гостиничные комплексы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в гостиницах области и аналогичных средствах размещения проживало 170,5 тыс. человек.

Наибольшую долю (78,1%) от числа проживающих составили граждане Беларуси, граждане из других государств – 21,9%, из них из стран СНГ – 79,9%.

На территории Брестской области в 2020 году функционировало 69 санаторно-курортных, оздоровительных организаций и других специализированных средств размещения, из них 11 санаториев.

В санаторно-курортных, оздоровительных организациях и других специализированных средствах размещения в прошедшем году было размещено 80,6 тыс. человек, иностранные граждане составили 5,6 тыс. человек, или 6,9% общего числа размещенных.