В Беларуси реализуется проект «Государственное облако».

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, он создан СООО «Белорусские облачные технологии» (ТМ beCloud) специально для госорганов и организаций на базе ресурсов Республиканского центра обработки данных (РЦОД) и Республиканской облачной платформы (РП), оператором которой является компания beCloud.

Переход госсектора республики на использование технологий облачных вычислений («Государственное облако»), закрепленный Указом Президента Республики Беларусь от 23 января 2014 г. № 46 «Об использовании государственными органами и иными государственными организациями телекоммуникационных технологий», реализуется в рамках мер по информатизации и цифровизации экономики Беларуси.

«Сегодня уже около 600 госорганов и организаций, среди которых министерства, государственные комитеты и фонды, республиканские научно-практические центры и институты и пр., осуществили поэтапный переход на использование Республиканской облачной платформы», – отметили в компании beCloud.

В рамках проекта «Государственное облако» beCloud организовывает серию региональных встреч с представителями госсектора.

Встречи проходят в форме семинара «Цифровизация государственных органов и организаций с применением действующего законодательства. Информационная безопасность: от теории к практике».

24 февраля 2021 г. было проведено уже второе такое мероприятие, которое собрало представителей госсектора Бреста и Брестской области (в первый раз семинар проводился в Гомеле).

Организаторы встречи – Оперативно-аналитический центр и СООО «Белорусские облачные технологии» (ТМ beCloud).

Дискуссии велись по вопросам: выполнения госорганами и организациями Брестской области требований указа № 46; механизма перехода госорганов и организаций в «Государственное облако», созданное на базе РП; соблюдения и выполнения законодательства в сфере телекоммуникаций и аспектам проведения госзакупок в сфере ИТ; информационной безопасности используемых госсектором информационно-коммуникационных ресурсов.

Кроме того, участникам семинара рассказали о перспективах использования для нужд «умного города» Национальной SMART платформы, масштабного проекта компании beCloud, базирующегося на IoT-решениях.

В конце марта планируется проведение очередного такого семинара в Гродно.