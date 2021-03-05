За последнюю неделю, с 1 по 8 марта 2021 года, индекс цен вторичного рынка жилья снизился на 0,5% и составил 1284 $/м2.

Как пишет Realt.by, средняя цена квартир в Минске за последний месяц снизилась на 3,7%, за год — на 12,6%.

Средняя цена квартир в новостройках Минска за последнюю неделю практически не изменилась (- 0,1%) и на данный момент равна 1332 $/м2. Таким образом, разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков составляет 48 $/м2 в пользу «первички».

Цены на квартиры в столице демонстрируют отрицательную динамику уже практически 3 месяца подряд.

Количество объектов в базе продолжает расти. За последние 7 дней число выставленных на продажу квартир увеличилось еще на 9%, превысив планку в 12,5 тысяч. Сильнее всего рынок пополнился 1-комнатными квартирами, которых за неделю стало больше сразу на 12%. Чуть меньше — «двушками» (+9%) и «трешками» (+8%).

Как и в предыдущие недели, наиболее ощутимый рост предложения был зафиксирован в Октябрьском (+20% за 7 дней) и Первомайском (+9%) районах. В других частях города рост числа квартир был на уровне 3−4%.

За исключением 4-комнатных, цены снизились у всех типов квартир. Заметнее всего за неделю квадратный метр стал дешевле у 1- и 2-комнатных квартир — на 0,8% и 1% соответственно.

Среди районов города за последние 7 дней чаще прослеживалась отрицательная динамика цен на квартиры. Наиболее ощутимая — в Центральном (-1%), Первомайском (-0,9%) и Октябрьском (-0,5%)