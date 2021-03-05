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ЭКОНОМИКА РБ


АБОНЕНТСКАЯ БАЗА ОПЕРАТОРА МТС В 2020 ГОДУ ДОСТИГЛА 5,7 МЛН АБОНЕНТОВ


13:17 09.03.2021

Абонентская база СООО «Мобильные ТелеСистемы» в 2020 году достигла 5,7 млн абонентов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, основным digital-трендом в 2020 году стал рост потребления интернет-трафика. Объем использования интернета на смартфонах в сети МТС в сравнении с 2019 году вырос практически в полтора раза, на 43,6%, в LTE-сети этот показатель увеличился на 56,6%. Расширение сети 4G и динамика потребления дата-услуг обеспечили рост ключевых бизнес-показателей МТС по итогам 2020 года.

В сегменте В2В самым активно развивающимся направлением являются облачные решения, выручка от которых в 2020-м выросла в 4 раза. Предлагая бизнесу инновационные сервисы, необходимые вычислительные ресурсы и обеспечивая безопасность на базе своей виртуальной инфраструктуры, МТС является тем драйвером, который помогает компаниям оптимизировать затраты и добиться роста производительности. МТС Cloud предоставляет услуги по созданию частных и гибридных облаков, на базе IaaS мы оказываем услуги аварийного восстановления и резервного копирования. В 2020-м были запущены услуги SD-WAN, BaaS, DRaaS.

Среди клиентов МТС Cloud банковский сектор, торговые сети, страховые агентства, промышленные и другие предприятия.

В 2020 году МТС запустил собственный дата-центр в Минске, уровень отказоустойчивости которого аналогичен требованиям Tier III, а среднегодовой показатель энергетической эффективности (PUE) – 1,28. В центре обработки данных будут развивать несколько направлений. Прежде всего, это размещение серверного и сетевого оборудования МТС. Дополнительно МТС предлагает арендовать виртуальные ресурсы в качестве сервиса (IaaS).

Кроме того, МТС продолжает развивать сеть NB-IoT для интернета вещей. Этот стандарт связи позволяет множеству устройств одновременно обмениваться данными в режиме онлайн, собирать и обрабатывать информацию удаленно и таким образом оптимизировать процессы. Счетчики для удаленного мониторинга потребления газа с SIM-чипами МТС в рамках пилотов работают на объектах газоснабжения Минска, Витебска, Могилева, Гродно, Бреста и Брестской области.
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