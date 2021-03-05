Белорусская железная дорога (БЖД) внесла временные изменения в графике движения поездов на участке Минск-Осиповичи.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, в связи с плановым ремонтом железнодорожного моста на участке Минск-Осиповичи в периоды с 15 марта по 19 марта, с 22 марта по 26 марта, с 29 марта по 2 апреля, с 5 апреля по 8 апреля 2021 года отменяется пассажирский поезд №744/743 межрегиональных линий бизнес-класса сообщением Минск-Могилев-Минск, отправлением со станции Минск-Пассажирский в 15-35 и отправлением со станции Могилев в 19-45.

В связи с ремонтом также изменится расписание движения у ряда поездов межрегиональных и региональных линий бизнес-класса маршрут которых проходит по участку Минск-Осиповичи.

Кроме того, в указанные даты на участке Минск-Осиповичи будет отменено курсирование отдельных поездов региональных линий экономкласса и городских линий. При этом часть поездов региональных линий экономкласса Минск-Пассажирский-Осиповичи будут следовать в сообщении Минск-Пассажирский-Пуховичи.

Подробная информация о временных изменениях размещена на станциях и остановочных пунктах.