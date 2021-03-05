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ЭКОНОМИКА РБ


ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ В БЕЛАРУСИ ПОСТРОЕНО БОЛЕЕ СТА ЭНЕРГОИСТОЧНИКОВ


12:46 09.03.2021

За последние пять лет в Беларуси построено более 100 энергоисточников на местных видах топлива общей мощностью 480 МВт. Такие цифры привел начальник производственно-технического отдела Департамента по энергоэффективности Александр Даниленко на пресс-конференции.

В целом все задачи прошедшей пятилетки выполнены. Так, достигнуто снижение энергоемкости внутреннего валового продукта на 1,2%, доля МВТ в общем объеме котельно-печного топлива увеличилась на 16,7%, а доля возобновляемых источников энергии — на 7,4%.

Сводным целевым показателем госпрограммы на ближайшие пять лет является снижение энергоемкости ВВП на 7% при темпах роста ВВП 121,5%. Для выполнения поставленных задач предусматривается реализация ряда мероприятий, в числе которых дальнейшая модернизация производства с внедрением современных энергосберегающих технологий, повышение эффективности действующих энергоисточников, оптимизация схем теплоснабжения с увеличением использования электроэнергии для нужд теплоснабжения, комплексная тепловая модернизация жилищного фонда и многие другие.

Одним из основных направлений остается дальнейшее повышение доли местных видов топлива в общем топливном балансе. Так, в ближайшие пять лет планируется построить 86 источников на МВТ общей мощностью 491 МВт, что позволит снизить потребление природного газа на 113,7 млн м3.

Кроме того, новым направлением станет использование для нужд теплоснабжения твердых коммунальных отходов. Для этого уже готовятся к вводу в эксплуатацию мощности по производству RDF-топлива.

Планируется увеличивать и объемы использования на котельных пеллет. Так, уже в ближайшее время предприятиями лесного хозяйства намечено запустить в эксплуатацию шесть линий по производству топливных гранул.

Всего на реализацию обозначенных в госпрограмме мероприятий запланировано направить 4,2 млрд рублей, в том числе в текущем году — 808,5 млн рублей. Источниками финансирования станут республиканский и местные бюджеты, собственные средства предприятий, а также кредиты банков.
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