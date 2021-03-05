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ЭКОНОМИКА РБ
ТУРИСТИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ В 2020 ГОДУ ОСУЩЕСТВЛЯЛИ 100 ОРГАНИЗАЦИЙ
12:00 09.03.2021
На конец 2020 года в Брестской области осуществляли туристическую деятельность 100 организаций, услугами которых воспользовалось 377,4 тыс. организованных туристов и экскурсантов, в том числе 33,9 тыс. туристов и 343,5 тыс. экскурсантов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в 2020 году численность организованных туристов и экскурсантов, выехавших за рубеж и обслуженных туристическими организациями Брестской области, составила 13,3 тыс. человек. В страны СНГ организованно выехало 10,9%, в страны ЕС – 11,4%, в другие страны мира – 77,7%.
В прошедшем году наиболее посещаемыми зарубежными странами были: Египет, Турция, Украина, Польша, Черногория, Албания, Тунис, Объединенные Арабские Эмираты, Российская Федерация, Вьетнам. На долю этих стран приходилось 95,9% от общего числа организованных туристов и экскурсантов, выехавших за рубеж.
Численность организованных туристов и экскурсантов, посетивших Беларусь и обслуженных туристическими организациями Брестской области в 2020 году, составила 22 тыс. человек. Наибольшее число прибывших организованных туристов и экскурсантов по-прежнему приходилось на граждан Российской Федерации (88,7%).
Среди других стран мира лидерами по числу посещений Беларуси в 2020 году являлись: Польша, Украина, Литва, Германия, Болгария, Латвия, Франция, Китай, Казахстан.
Средняя продолжительность пребывания иностранных туристов в Беларуси, обслуженных туристическими организациями Брестской области, в 2020 году составила 3 дня.
Внутренний туризм занимает лидирующие позиции по числу обслуженных граждан. Так, в 2020 году число организованных экскурсантов внутри страны, обслуженных туристическими организациями Брестской области, составило – 326 тыс. человек, туристов – 16 тыс. человек.
Для размещения туристов в области предоставляли услуги 107 гостиниц и аналогичных средств размещения, из них 68 – гостиницы и гостиничные комплексы.
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