На конец 2020 года в Брестской области осуществляли туристическую деятельность 100 организаций, услугами которых воспользовалось 377,4 тыс. организованных туристов и экскурсантов, в том числе 33,9 тыс. туристов и 343,5 тыс. экскурсантов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в 2020 году численность организованных туристов и экскурсантов, выехавших за рубеж и обслуженных туристическими организациями Брестской области, составила 13,3 тыс. человек. В страны СНГ организованно выехало 10,9%, в страны ЕС – 11,4%, в другие страны мира – 77,7%.

В прошедшем году наиболее посещаемыми зарубежными странами были: Египет, Турция, Украина, Польша, Черногория, Албания, Тунис, Объединенные Арабские Эмираты, Российская Федерация, Вьетнам. На долю этих стран приходилось 95,9% от общего числа организованных туристов и экскурсантов, выехавших за рубеж.

Численность организованных туристов и экскурсантов, посетивших Беларусь и обслуженных туристическими организациями Брестской области в 2020 году, составила 22 тыс. человек. Наибольшее число прибывших организованных туристов и экскурсантов по-прежнему приходилось на граждан Российской Федерации (88,7%).

Среди других стран мира лидерами по числу посещений Беларуси в 2020 году являлись: Польша, Украина, Литва, Германия, Болгария, Латвия, Франция, Китай, Казахстан.

Средняя продолжительность пребывания иностранных туристов в Беларуси, обслуженных туристическими организациями Брестской области, в 2020 году составила 3 дня.

Внутренний туризм занимает лидирующие позиции по числу обслуженных граждан. Так, в 2020 году число организованных экскурсантов внутри страны, обслуженных туристическими организациями Брестской области, составило – 326 тыс. человек, туристов – 16 тыс. человек.

Для размещения туристов в области предоставляли услуги 107 гостиниц и аналогичных средств размещения, из них 68 – гостиницы и гостиничные комплексы.