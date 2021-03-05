В БГУ стартует десятый, юбилейный сезон проекта «Студент на неделю».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, в этом году прием заявок на участие объявили 18 факультетов и образовательных институтов. Целью акции является популяризация образовательной деятельности БГУ, его специальностей, а также оказание содействия абитуриентам при выборе будущей профессии.

Учащихся ждут с 29 марта по 2 апреля на факультетах: биологическом, географии и геоинформатики, юридическом, историческом, механико-математическом, филологическом, физическом, химическом, экономическом, журналистики, международных отношений, прикладной математики и информатики, радиофизики и компьютерных технологий, социокультурных коммуникаций, философии и социальных наук, а также Институте теологии им. святых Мефодия и Кирилла, Институте бизнеса и Международном государственном экологическом институте им. А.Д. Сахарова.

Старшеклассники смогут почувствовать себя настоящими студентами вуза. В течение пяти дней они посетят учебные занятия различных курсов и специальностей. Также гостей познакомят с внеучебной деятельностью факультетов и студенческой жизнью.

Принять участие в проекте смогут все желающие учащиеся 10 и 11 классов школ, гимназий, лицеев, а также учреждений среднего специального образования, проживающие на постоянной основе в Минске или имеющие возможность на время проведения проекта приезжать на учебу в БГУ. Для этого необходимо написать мотивационное письмо и ответить «Почему я хочу стать студентом БГУ на неделю». Письма вместе с анкетой на факультеты журналистики, химический, механико-математический, прикладной математики и информатики принимаются до 9 марта включительно, на остальные – до 20 марта включительно. Заявку можно заполнить только на один факультет.

Организаторами проекта выступают Студенческий союз и управление воспитательной работы с молодежью БГУ.

Проект «Студент БГУ на неделю» проводится с октября 2016 года во время весенних и осенних каникул школьников. Стартовой площадкой стал факультет журналистики БГУ. За четыре года участие в акции приняли более 700 старшеклассников со всей страны, почти 50 % из которых ныне являются студентами ведущего вуза.