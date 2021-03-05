ЭКОНОМИКА РБ

БЕЛАРУСЬ 30-31 МАРТА ЗАПУСТИТ ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО ВАКЦИНЫ "СПУТНИК V"

10:50 09.03.2021 Беларусь 30-31 марта запустит промышленное производство вакцины "Спутник V". Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Беларуси Дмитрий Чередниченко. "26 февраля выпущена первая партия - 15 тыс. ампул, которые сейчас в институте им. Гамалеи (Россия) проходят экспертизу на устойчивость, эффективность и т.д. И с 30-31 марта мы уже начнем производить вакцину. По плану - 500 тыс. доз ежемесячно. Это довольно большие объемы", - рассказал Чередниченко, которого цитирует Telegram-канал Минздрава.