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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛАРУСЬ 30-31 МАРТА ЗАПУСТИТ ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО ВАКЦИНЫ "СПУТНИК V"
10:50 09.03.2021
Беларусь 30-31 марта запустит промышленное производство вакцины "Спутник V". Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Беларуси Дмитрий Чередниченко.
"26 февраля выпущена первая партия - 15 тыс. ампул, которые сейчас в институте им. Гамалеи (Россия) проходят экспертизу на устойчивость, эффективность и т.д. И с 30-31 марта мы уже начнем производить вакцину. По плану - 500 тыс. доз ежемесячно. Это довольно большие объемы", - рассказал Чередниченко, которого цитирует Telegram-канал Минздрава.
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