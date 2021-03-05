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ЭКОНОМИКА РБ


ЗВУКОРЕЧЕВУЮ СИСТЕМУ НАВИГАЦИИ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ ВНЕДРИЛИ НА ВОКЗАЛЕ СТАНЦИИ МИНСК-ПАССАЖИРСКИЙ


10:42 09.03.2021

Проект «Устройство звуковой информационной системы для инвалидов по зрению на вокзальном комплексе станции Минск-Пассажирский» реализован Белорусской железной дорогой совместно с Белорусским товариществом инвалидов по зрению (БелТИЗ).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, на главном железнодорожном вокзале страны установили 100 звукоречевых информаторов навигационной системы «Крокі на Гукі» и тактильные мнемосхемы с информацией о планировке помещений и расположением ключевых объектов на языке Брайля. Звукоречевые информаторы размещены таким образом, чтобы обеспечить возможность незрячим и слабовидящим пассажирам самостоятельно добраться до основных объектов на вокзале, а мнемосхемы расположены возле главного входа в вокзал, входа из тоннеля со стороны улицы Кирова и на входах в общественные уборные.

Принцип действия аппаратно-программного комплекса таков: на подходе к вокзалу незрячий пассажир активирует на своем смартфоне, специальное мобильное приложение BuzzPoint, которое отображает перечень ближайших автоматических звукоречевых информаторов с подробным описанием мест их установки. После активации выбранной точки информатор начинает транслировать звуковой сигнал, в направлении которого движется пользователь. С помощью таких звуковых подсказок слабовидящим гражданам можно без помощи посторонних пройти к справочному окну, кассе, лифтам, туалетам, выходам на платформы и другим объектам.

Проект реализован за средства Белорусской железной дороги. В сотрудничестве с представителями БелТИЗ был разработан проект, смонтировано необходимое оборудование. Также состоялось тестирование и наладка.

«Внедренная звуковая навигационная система – наш первый комплексный проект, реализованный в интересах слабовидящих и незрячих людей, - рассказал начальник пассажирской службы Управления дороги Александр Захаревич. - В дальнейшем опыт вокзала станции Минск-Пасажирский будет использован на других объектах Белорусской железной дороги. Таким образом, мы продолжаем планомерную работу по адаптации инфраструктуры дороги к потребностям людей с ограниченными физическими возможностями, что предусмотрено Национальным планом действий по реализации в Республике Беларусь положений Конвенции о правах инвалидов на 2017-2025 годы (утвержден постановлением СМ РБ от 13.06.2017 №451)».

Ранее на вокзале станции Минск-Пассажирский для обслуживания инвалидов-колясочников была переоборудована билетная касса, в которой понизили подоконник. Для создания безбарьерной среды также устроены тактильные направляющие на центральном входе в здание вокзала. Подобные изменения постепенно происходят и на других объектах магистрали с учетом плановых строительно-монтажных работ и мероприятий, запланированных в Государственной программе «Социальная защита» на 2021-2025 годы. Парк магистрали пополняется современным подвижным составом, адаптированным для перевозки физически ослабленных пассажиров.
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