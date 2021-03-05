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ЭКОНОМИКА РБ
РЕСУРСЫ СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКОЙ БЕЛОРУССКОЙ СЕМЬИ В 2020 ГОДУ СОСТАВИЛИ BR1459,8 В МЕСЯЦ
10:35 09.03.2021
По данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни, в Беларуси в 2020 году располагаемые ресурсы в расчете на домашнее хозяйство составили Br1459,8 в месяц, в том числе в городах и поселках городского типа – Br1555,3 в месяц, в сельских населенных пунктах – Br1207,7 в месяц.
Как сообщает Национальный статкомитет, денежные расходы в расчете на домашнее хозяйство составили Br1391,2 в месяц, из которых Br1028 (73,9%) приходится на потребительские расходы.
В структуре потребительских расходов домашних хозяйств доля расходов на питание составила 39,1%, на покупку непродовольственных товаров – 33,9%, на оплату услуг – 24,3%.
Располагаемые ресурсы – денежные средства домашних хозяйств, стоимость потребленных продуктов питания, произведенных в личном подсобном хозяйстве, за минусом материальных затрат на их производство и стоимость полученных в натуральной форме льгот и выплат.
Потребительские расходы – расходы домашних хозяйств на питание (включая общественное питание), покупку алкогольных напитков, табачных изделий, непродовольственных товаров и оплату услуг. В состав потребительских расходов не включаются налоги, материальная помощь и другие расходы, не связанные с потреблением, а также все расходы, связан
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