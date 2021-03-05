Проект по созданию программной платформы Централизованной информационной системы здравоохранения Беларуси обсудили специалисты 6 марта 2021 года на совещании в Министерстве здравоохранения. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

Как напомнил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, «создание Централизованной информационной системы здравоохранения предусмотрено соглашением о займе (проект «Модернизация системы здравоохранения Республики Беларусь») между Беларусью и Международным банком реконструкции и развития. Создание национальной цифровой платформы здравоохранения и законодательства, регулирующего вопросы оказания медицинской помощи с применением информационных технологий, будет способствовать достижению целей проекта».

Официальный представитель компании Ericsson Nikola Tesla (эта компания выиграла международный тендер) Дамир Йелавич отметил, что опыт компании по реализации подобных проектов в других странах достаточно большой. Он подчеркнул, что проект по созданию цифрой платформы здравоохранения в Беларуси станет приоритетом в работе компании.

Стороны обсудили основные этапы реализации контракта, подчеркнули важность эффективного взаимодействия между представительством компании и РНПЦ медицинских технологий, а также иными заинтересованными государственными органами и организациями.

Напомним, что цель компонента 1 «Создание электронного здравоохранения и системы поддержки принятия клинических решений» - совершенствование интегрированного подхода к ведению медицинской документации и внедрению электронного здравоохранения для усовершенствования оказания медицинской помощи, контроля качества оказания медицинской помощи в Республике Беларусь, повышение качества услуг здравоохранения с акцентом на первичную медицинскую помощь.