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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА В 2020 ГОДУ УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 5%


09:37 09.03.2021

В Беларуси в 2020 году произведено 7765,3 тыс. тонн молока, что на 5% больше по сравнению с 2019 годом.

Как сообщает Национальный статкомитет, яиц получено 3494,6 млн штук, или на 0,6% меньше к уровню 2019 года.

Хозяйствами всех категорий за 2020 год реализовано скота и птицы на убой (в живом весе) 1759,9 тыс. тонн (102% к уровню 2019 года). Основной удельный вес в объеме реализации приходится на птицу (39,5%). Крупного рогатого скота реализовано 32,2% от общего объема реализации (в 2019 году – 31,8%), свиней – 28,1% (27,4%). Всего за 2020 год реализовано 694,3 тыс. тонн птицы (99,3% к уровню 2019 года), 566,1 тыс. тонн крупного рогатого скота (103,3%), 494,9 тыс. тонн свиней (104,9%).

На 1 января 2021 г. в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) насчитывалось 4,3 млн голов крупного рогатого скота, 2,9 млн голов свиней, 48 млн. голов птицы. Основная доля скота и птицы приходился на сельскохозяйственные организации.
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