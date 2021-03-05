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ЭКОНОМИКА РБ


ПЕРВЫЙ ЭНЕРГОБЛОК БЕЛАЭС ВКЛЮЧИЛИ В СЕТЬ


09:23 09.03.2021

После выполнения предусмотренных этапом опытно-промышленной эксплуатации регламентных работ 8 марта ночью включен в сеть первый энергоблок БелАЭС. Об этом сообщает Telegram-канал Минэнерго.

Согласно информации, идет повышение уровня мощности реакторной установки.

В соответствии с программой этапа опытно-промышленной эксплуатации на первом энергоблоке будут продолжены испытания систем и оборудования, а также регламентные работы. К настоящему времени из 394 запланированных испытаний данного этапа успешно завершены 259.

Напомним, первый энергоблок БелАЭС впервые был включен в энергосистему Беларуси 3 ноября 2020 года, но 10 ноября отключен, 19 ноября – снова включен и 3 декабря опять отключен. Запущен он вновь был 21 декабря, а уже 16 января 2021 года отключен. Включили его 21 января, но уже 20 февраля отключили. Теперь запуск состоялся 8 марта.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в госкорпорации «Росатом», 7 марта специалисты приступили к загрузке имитаторов тепловыделяющих сборок (ИТВС) в реактор второго энергоблока БелАЭС.

Данный процесс является необходимым условием и, своего рода, генеральной репетицией загрузки ядерного топлива в реактор и включает в себя, в том числе, отработку транспортно-технологических операций по перемещению ИТВС из специального хранилища свежего топлива в здание реактора и подтверждение готовности перегрузочной машины.

Имитаторы являются точной копией тепловыделяющих сборок (ТВС), полностью повторяют их конструкцию по весу, размеру и материалам, но не содержат ядерного топлива. Они предназначены для использования во время проведения пусконаладочных работ на этапе холодно-горячей обкатки реакторной установки.

«Начало загрузки ИТВС – это подтверждение готовности реактора, транспортно – технологического оборудования и его оснастки, систем и основного оборудования реакторной установки к этапу холодно – горячей обкатки с целью их проверки на соответствие проектным характеристикам и требованиям безопасности, - отметил вице-президент-директор проекта по сооружению Белорусской АЭС АО ИК «АСЭ» Виталий Полянин. - После загрузки всех 163 ИТВС специалисты завершат сборку реактора и, получив соответствующие разрешения, приступят к этапу гидравлических испытаний, которыми открывается огромный цикл обязательных и строго регламентированных технологически сложных процессов, проводимых при подготовке энергоблока к физическому пуску».

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается в Островце. Для первой АЭС в Беларуси выбран российский проект поколения III+. Энергоблок №1 Белорусской АЭС стал первым действующим блоком новейшего поколения III+, построенным по российским технологиям за рубежом.
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