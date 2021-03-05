|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|05.03.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВОДНЫЙ ФОРУМ «РОДНИКИ БЕЛАРУСИ» ПЕРЕНОСИТСЯ НА ОСЕНЬ
17:50 05.03.2021
VI Международный Водный Форум «Родники Беларуси» переносится на осенний период до стабилизации эпидемиологической обстановки.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды, о точной дате проведения форума будет сообщено дополнительно.
Напомним, организаторами мероприятия являются: Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды, РУП «Центральный научно-исследовательский институт комплексного использования водных ресурсов» (РУП «ЦНИИКИВР»), ОО «Белорусская ассоциация экспертов и сюрвейеров на транспорте» и научно-производственное унитарное предприятие «БАЭС».
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 06.03.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 05.03.2021
Курсы в банках
на 05.03.2021
Конвертация в банках
на 05.03.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте