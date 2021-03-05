ЭКОНОМИКА РБ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВОДНЫЙ ФОРУМ «РОДНИКИ БЕЛАРУСИ» ПЕРЕНОСИТСЯ НА ОСЕНЬ

17:50 05.03.2021 VI Международный Водный Форум «Родники Беларуси» переносится на осенний период до стабилизации эпидемиологической обстановки. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды, о точной дате проведения форума будет сообщено дополнительно. Напомним, организаторами мероприятия являются: Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды, РУП «Центральный научно-исследовательский институт комплексного использования водных ресурсов» (РУП «ЦНИИКИВР»), ОО «Белорусская ассоциация экспертов и сюрвейеров на транспорте» и научно-производственное унитарное предприятие «БАЭС».