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ЭКОНОМИКА РБ


МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВОДНЫЙ ФОРУМ «РОДНИКИ БЕЛАРУСИ» ПЕРЕНОСИТСЯ НА ОСЕНЬ


17:50 05.03.2021

VI Международный Водный Форум «Родники Беларуси» переносится на осенний период до стабилизации эпидемиологической обстановки.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды, о точной дате проведения форума будет сообщено дополнительно.

Напомним, организаторами мероприятия являются: Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды, РУП «Центральный научно-исследовательский институт комплексного использования водных ресурсов» (РУП «ЦНИИКИВР»), ОО «Белорусская ассоциация экспертов и сюрвейеров на транспорте» и научно-производственное унитарное предприятие «БАЭС».
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