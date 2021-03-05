Пиломатериалы на общую сумму $2,6 млн реализованы в Китайскую Народную Республику по итогам специальной торговой сессии, состоявшейся 3 марта на Белорусской универсальной товарной бирже (БУТБ).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, в денежном выражении это самая крупная партия пиломатериалов, проданная на БУТБ с доставкой до пункта назначения на территории Китая.

Еще одной отличительной особенностью прошедших торгов стал высокий уровень конкуренции между покупателями, что позволило белорусским экспортерам за счет роста цены дополнительно заработать порядка $220 тыс.

«Каждый месяц для участия в торгах лесопродукцией на биржевой площадке аккредитуются 2-3 новые компании из Китая. Это способствует формированию высококонкурентной среды и позволяет белорусским деревообработчикам реализовывать пиломатериалы на более выгодных условиях. Также нельзя не отметить рост интереса к биржевому механизму со стороны частных лесопилок. Для них биржа – это возможность с минимальными затратами выйти на китайский рынок, чем они активно пользуются», – сообщили в пресс-службе БУТБ.

Специальные торговые сессии по реализации пиломатериалов на экспорт с доставкой в контейнерах до пункта назначения в стране покупателя проводятся на БУТБ с декабря 2020 г. В результате объемы поставок отечественной пилопродукции в Китай существенно увеличились и по итогам января-февраля составили в денежном выражении почти $5 млн.