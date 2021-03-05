Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 5 марта 2021 года выросло до 293,1 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 293 тыс. 103 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 283 тыс. 508 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписаны 1469 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2020 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 1482 человека, число смертей от COVID-19 - на 9.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 19 тыс. 523 теста. Всего в стране проведено 4 млн 971 тыс. 502 теста.