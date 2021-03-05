|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|05.03.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ЗА СУТКИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 1482 СЛУЧАЯ КОРОНАВИРУСА – МИНЗДРАВ
15:47 05.03.2021
Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 5 марта 2021 года выросло до 293,1 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 293 тыс. 103 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 283 тыс. 508 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписаны 1469 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2020 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.
Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 1482 человека, число смертей от COVID-19 - на 9.
Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 19 тыс. 523 теста. Всего в стране проведено 4 млн 971 тыс. 502 теста.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 06.03.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 05.03.2021
Курсы в банках
на 05.03.2021
Конвертация в банках
на 05.03.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте