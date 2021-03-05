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ЭКОНОМИКА РБ


МИНФИН БЕЛАРУСИ ВОЗОБНОВЛЯЕТ ОБУЧЕНИЕ И АТТЕСТАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТОВ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ


14:37 05.03.2021

Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Беларуси возобновляет обучение, аттестацию и переаттестацию специалистов рынка ценных бумаг.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минфина, с 12 апреля возобновляется обучения в режиме онлайн по образовательной программе обучающих курсов для специалистов рынка ценных бумаг и по образовательной программе повышения квалификации для специалистов рынка ценных бумаг согласно графикам, размещенным на сайте Минфина.

С 4 мая возобновится аттестация и переаттестация специалистов рынка ценных бумаг. Тестирование будет проводиться в даты, которые будут определяться по мере наполняемости групп и в соответствии с техническими возможностями. Записаться на прохождение аттестации (переаттестации) можно по тел. 334-22-56, 283-28-54.

«Приостановление осуществления аттестации и переаттестации специалистов рынка ценных бумаг в период с 26 марта 2020 по 6 августа 2020 г и с 6 ноября 2020 г по 3 мая 2021 г признается уважительной причиной несоблюдения специалистами рынка ценных бумаг требований к повышению квалификации и срокам представления документов в соответствии с положением о порядке аттестации специалистов рынка ценных бумаг», - сообщили в Минфине.
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