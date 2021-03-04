В 2020 году в Гродненской области действовало 68 гостиниц и аналогичных средств размещения, из них – 43 гостиниц и гостиничных комплексов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, услугами гостиниц и аналогичных средств размещения воспользовались 85,5 тыс. человек, из них граждане республики - 80,8%, граждане из других государств – 19,2% (из стран СНГ – 13,9%).

На территории области в 2020 году функционировали 57 санаторно-курортных, оздоровительных организаций и других специализированных средств размещения, из них - 9 санаториев.

В санаторно-курортных, оздоровительных организациях и других специализированных средствах размещения в прошедшем году было размещено 77,4 тыс. человек, иностранные граждане составили 8,6 тыс. человек, или 11,1% от общего числа размещенных.